Manisa'da 'PKK propagandası' iddiasıyla 17 gözaltı

Manisa il merkezi ve 5 ilçede terör örgütü PKK'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

AA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:53
Manisa'da 'PKK propagandası' iddiasıyla 17 gözaltı
Abone Ol google-news

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK'nin kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım nedeniyle propaganda yaptığı iddia edilen 21 şüpheliyi belirledi. 

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında il merkezi ile Turgutlu, Soma, Alaşehir, Saruhanlı ve Salihli ilçelerinde bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen 2 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.


Manisa pkk gözaltı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler