Almanya'daki NATO hava üssünde 'potansiyel tehdit' nedeniyle güvenlik seviyesi artırıldı

NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.

Görevlerde yer almayan personelin tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir" ifadesi kullanıldı.

??We raised the security level at NATO Airbase Geilenkirchen based on intelligence information indicating potential threat. All non-mission essential staff have been sent home as a precautionary measure. The safety of our staff is our top priority. Operations continue as planned.