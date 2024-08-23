Almanya'daki NATO hava üssünde 'potansiyel tehdit' nedeniyle güvenlik seviyesi artırıldı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:59

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:00

NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.

Görevlerde yer almayan personelin tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir" ifadesi kullanıldı.

??We raised the security level at NATO Airbase Geilenkirchen based on intelligence information indicating potential threat. All non-mission essential staff have been sent home as a precautionary measure. The safety of our staff is our top priority. Operations continue as planned. — NATO AWACS (@NATOAWACS) August 22, 2024

Açıklamada, hava üssündeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, Geilenkirchen hava üssünden bir sözcü güvenlik seviyesinin Charlie'ye yükseltildiğini söyledi. NATO'nun tanımına göre Charlie seviyesi, bir olay olduğu ya da ittifaka karşı terörist eylem olasılığının yüksek olduğunu gösteren kanıtlar olduğu anlamına geliyor.

Yetkililer herhangi bir ayrıntı vermemekle birlikte endişelenmek için bir neden olmadığını ve güvenliğin ihtiyati tedbir olarak arttırıldığını belirttiler.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

NATO'nun AWACS gözetleme uçakları filosunun konuşlandığı bir üste güvenlik ikinci kez artırılıyor.

Geçtiğimiz hafta Köln'deki bir askeri üs, içme suyu depolama tesislerinin yakınındaki bir çitte delik bulunmasının ardından su sabotajı şüphesini araştırmak üzere kapatılmıştı.

NATO daha önce Rusya'dan gelebilecek sabotaj ve siber saldırı gibi tehditler konusunda uyarıda bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Haziran ayında yeni bir modelin geliştiğini gözlemlediklerini ve son saldırıların, Rus istihbaratının daha aktif hale gelmesinin bir sonucu olduğunu söylemişti.