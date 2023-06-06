Almanya'dan Hindistan çıkışı: Rus silahlarına bağımlı kalması çıkarımıza olmaz

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hindistan'ın Rusya silahlarına bağımlı kalmasının ülkesinin çıkarına olmayacağını söyledi.

AA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 08:40
Almanya'dan Hindistan çıkışı: Rus silahlarına bağımlı kalması çıkarımıza olmaz
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) yaptığı açıklamada, Almanya'nın Hindistan ve Endonezya gibi "güvenilir ortaklarla" çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Hindistan'ın Rus silahlarına bağlı kalması konusunda "Bunu tek başımıza değiştirmek Almanya'nın sorumluluğunda değil" diyen Pistorius, şöyle devam etti:

"Bu, diğer ortaklarla ortaklaşa çözmemiz gereken bir sorun. Ancak uzun vadede Hindistan'ın Rusya'nın silah veya diğer malzeme sevkiyatına bu derece bağımlı olması bizim çıkarımıza olamaz."

Uzmanlar, Hindistan savunma teçhizatının yüzde 60'a varan kısmının Rusya'dan geldiğini belirtiyor.

Dört günlük bir ziyaret için Hindistan'da bulunan Pistorius’un yarın Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile görüşmesi bekleniyor.

Pistorius dün, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katılmıştı.


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