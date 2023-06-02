Almanya'dan NATO çıkışı: Mesele şu anda Ukrayna'yı desteklemek, üyelik değil

Yayınlanma: 02.06.2023 - 06:15

Güncelleme: 02.06.2023 - 06:15

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, Avrupa’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı korkunç savaşa karşı birlikte durduğunu belirtti.

"Avrupa Siyasi Topluluğu'nun bugünkü toplantısı ile Rus emperyalizmine karşı güçlü bir sinyal gönderiyoruz” diyen Scholz, bunun aynı zamanda yapıcı bir işbirliğinin sinyali olduğunu ifade etti.

Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının Avrupa’nın barış ve güvenlik düzenine bir saldırı olduğunu yineleyerek, yanında durdukları Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Olaf Scholz, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin masada olmadığına dikkat çekerek, "Mesele şu anda Ukrayna'yı desteklemek ve özellikle de mevcut durumda, üyelik tesis etmek değil" şeklinde konuştu.

Scholz, "NATO müttefikleri oldukça bilinçli bir şekilde, savaşın NATO ve Rusya arasında bir savaşa dönüşmesine izin vermeden Ukrayna'yı savunma mücadelesinde desteklemeye odaklanıyor" dedi.

Savaştan sonra Ukrayna için verilecek güvenlik garantileri konusunda uzun zamandan beri meşgul olduklarını aktaran Scholz, "Bu, mümkün olduğunca etkili, ancak şu anda örneğin bir Avrupa ülkesinin NATO üyeliğiyle ilişkilendirilenden farklı güvenlik garantilerini nasıl formüle edebileceğimizle ilgilidir” ifadesini kullandı.

Scholz, bu konunun uzun zamandan beri partnerlerle ve dost ülkelerle yoğun bir şekilde ele alındığını ve görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

NATO'ya üyelik konusunda açık kriterlerin bulunduğunu dile getiren Scholz, bunlar arasında sınır ihtilaflarının olmamasının da yer aldığına işaret etti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ

Güvenlik garantilerinin Ukrayna'ya saldırı tehlikesine karşı ihtiyaç duyduğu güvenliği sağlayacak ve aynı zamanda Ukrayna'yı istikrara kavuşturacak şekilde olması gerektiğini vurgulayan Scholz, aynı zamanda bunların herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.

Güvenlik garantilerinin somut olması ve bunları somut olarak kimin sağlayacağının belirtilmesi gerektiğini söyleyen Scholz, “Maalesef barışı nasıl sağlayabileceğimizi düşünmekten çok uzağız. Çünkü henüz o noktada değiliz, bir savaşın ortasındayız” değerlendirmesinde bulundu.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ihtilafa da değinen Scholz, burada durumun çok ciddi olduğunu belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte taraflarla görüştüğünü anlattı.

Scholz, gerilimin azaltılması konusunda tüm tarafların cesaretinin gerektiğini ifade ederek, bunun için masada olan önerilerin uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.