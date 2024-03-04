Almanya'dan 'nükleer enerji' açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin nükleer enerjiye tekrar dönmeyeceğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:46
Almanya'dan 'nükleer enerji' açıklaması
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin uzun inşaat süreleri ve yüksek maliyetler nedeniyle nükleer enerjiye yeniden dönmeyeceğini söyledi.

Başbakan Scholz, Baden-Württemberg eyaletindeki Sindelfingen'de bulunan meslek okulunu ziyaretinde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin nükleer santraller konusunda kendisine yönelttiği soruya yanıt olarak Scholz, "Eğer birisi, şimdi bir nükleer enerji santrali inşa etmeye karar verirse mevcut inşaat sürelerine göre 15 ila 20 yıl içinde hazır olacaktır. O zamana kadar bu konudaki tüm sorunlarımızı çözmüş olmamız gerekir" dedi.

Bu tür santrallerden elde edilen elektriğin rüzgar, güneş ya da diğer kaynaklardan sağlanan enerjiden daha pahalıya mal olduğunu, ayrıca uranyum rezervlerinin sınırlı bulunduğunu belirten Scholz, 20 yıl sonra geriye bakıldığında elektrik üretimi için kimin daha ucuz ve verimli karar verdiğinin görülebileceğini ifade etti.


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