Macron'un üvey kızından samimi açıklamalar: 'Acı çektim'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un üvey kızı Tiphaine Auziere, samimi açıklamalarda bulundu. Macron'un üvey kızı "ilişkileri yüzünden acı çektim" ifadesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:41
Macron'un üvey kızından samimi açıklamalar: 'Acı çektim'
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üvey kızı, Macron ile annesinin yıllar önce başlayan ilişkisinden dolayı acı çektiğini söyledi.

O zamanlar 10 yaşında olduğunu söyleyen Tiphaine Auziere, Macron'un Amiens'teki evlerinde annesini ziyaret ederken kendisinin ve iki kardeşinin kasabada dedikodularla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 

Paris Match dergisine samimi açıklamalarda bulunan Tiphaine, "Saldırılara, gıybetlere, yargılamalara maruz kaldık. Küçük bir taşra kasabasındaydık ve her şey biliniyordu. Fakat tüm bunlara rağmen dimdik ayakta kaldılar" dedi. 

40 yaşındaki avukat Auziere, bu deneyimi sayesinde "insan doğası hakkında çok şey öğrendiğini" söylerken, sosyal medyada şu anda 70 yaşında olan Brigitte'nin erkek doğduğuna dair asılsız iddialar nedeniyle yaralandığını da belirtti. 

Auziere, "Annemin erkek olduğuna dair sosyal ağlarda dolaşan haberleri duyunca toplumun düzeyiyle ilgili endişelerim oluyor" diye konuştu.

Kendisinden 24 yaş büyük olan öğretmeni Brigitte Trogneux ile tanıştığında Macron, 15 yaşında bir öğrenciydi. 


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