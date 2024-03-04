Ses kaydı sızdırıldı: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Almanya’nın Moskova BüyükelçisiLambsdorff, Alman yetkililerin yaptığı Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin görüşmenin kayıtlarının sızdırılmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:44
Ses kaydı sızdırıldı: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
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Rus medyası, Alman askeri yetkililerinin Ukrayna planlarını konuştuğu görüşmenin ses kaydını sızdırdı. Üst düzey Alman askeri yetkililerinin Ukrayna'ya gönderilen silahlar ve Kiev'in Kırım'daki bir köprüyü vurma ihtimalini görüştüğü toplantının ses kaydının sızdırılmasının ardından Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff, bakanlığa çağrıldı. 

Sızdırılan ses kayıtlarında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un şimdiye kadar açıkça reddettiği Kiev'e olası Taurus seyir füzeleri teslimatını tartışması ve Fransa ile İngiltere tarafından Kiev'e sağlanan uzun menzilli füzelerin kullanımının yanı sıra Ukraynalı askerlerin eğitiminin ele alınması yer alıyordu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, sızıntıdan Rusya'yı sorumlu tutarak durumu "ülke içinde bölünme yaratmayı amaçlayan bilgi savaşı" olarak tanımladı. 

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ses kayıtlarının sızdırılmasının “çok ciddi” bir konu olduğunu söyledi ve “Bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor” ifadesinde bulundu.


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