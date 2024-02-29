Uzayda İran-Rusya işbirliği

İran’ın yeni araştırma ve gözlem uydusu Rusya'nın Soyuz roketiyle uzaya fırlatıldı .

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:04
Uzayda İran-Rusya işbirliği
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İran, yeni araştırma ve gözlem uydusu "Pars 1"’in Rusya’nın Soyuz roketiyle fırlatılarak 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştirildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, uydu Rusya'nın Vostoçni Uzay Üssünden, Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı.

"Pars 1" adı verilen görüntüleme ve araştırma uydusu, 500 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

İran Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ve üretilen 134 kilogram ağırlığındaki uydunun, üzerindeki multispektral ve kısa dalga kızılötesi kameralarla 100 günden daha kısa bir sürede, İran topraklarının yüzde 95'ini görüntüleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.


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