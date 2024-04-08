Almanya'dan TikTok kararı: 'Dans etmem, söz'

Alman hükümeti, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:58
Almanya'dan TikTok kararı: 'Dans etmem, söz'
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Federal Hükümet Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Basın ve Enformasyon Dairesinin (BPA), diğer sosyal medya kanallarının yanı sıra TikTok platformunda açtıkları "@TeamBundeskanzler" hesabından günlük hükümet çalışmaları hakkında paylaşımda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, BPA'nın bu hesapla sosyal medya üzerinden siyaset hakkında daha fazla bilgi edinen ve bilgi alışverişinde bulunan vatandaşlara yönelik bilgi yelpazesini genişletmek istediği vurgulandı.

Özellikle genç kullanıcılara hitap etmek için açılan TikTok hesabında, Federal Şansölye Olaf Scholz'un çalışmalarına ve hükümet politikasına ilişkin bilgilere ek olarak yorum, soru ve önerilere de yer verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, son zamanlarda ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola gibi kişilerin de kendi TikTok kanallarını açtıkları hatırlatıldı.

Almanya Başbakanı Scholz ise sosyal medya platformu X'ten TikTok etiketiyle yaptığı açıklamada, "Dans etmem. Söz" paylaşımında bulundu.


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