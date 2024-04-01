Yerel seçim, Almanya’da nasıl yankı uyandırdı: Alman basını şaşkınlığını gizleyemedi!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:16

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:16

31 Mart yerel seçimleri, Türkiye olduğu gibi Avrupa'da da ses getirdi. Almanya'nın önde gelen medya kuruluşları, AKP'nin hezimetiyle sonlanan seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tagesspiegel

Tagesspiegel, yerel seçimlerin "AKP için fiyaskoyla sonuçlandığını" yazdı.

Haberde, "Yerel seçimler, Erdoğan için bir fiyaskoya dönüştü. CHP, 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez Türkiye'nin en güçlü siyasi gücü haline geldi. Erdoğan’ın, özellikle İstanbul'daki yarışı kendisiyle ilgili bir oylamaya dönüştürmüştü. AKP'nin yenilgisiyle birlikte Ekrem İmamoğlu artık Cumhurbaşkanı'nın rakibi" denildi.

Tagesspiegel, "İmamoğlu’nun, başkanlık yarışı için Erdoğan'a meydan okumanın temellerini attığını" yazdı.

Zeit

Yerel seçimleri muhalefetin kazandığını yazan Zeit, bunun, "Erdoğan için ağır bir yenilgi" olduğunu vurguladı.

Zeit, "Erdoğan'ın İslamcı-muhafazakâr AKP'si için bu seçim sonucu son on yılların en büyük başarısızlığı. Daha önce 25 yıl boyunca AKP ve selefi partiler tarafından yönetilen İstanbul’un yeniden kaybedilmesi, Erdoğan için özellikle acı verici; çünkü kendisi de siyasi kariyerine burada başladı" ifadelerini kullandı.

FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için seçimin "fiyasko" olduğunu kaydeden FAZ, "Türkiye'deki yerel seçimlerde muhalefet şaşırtıcı bir şekilde açık bir zafer kazandı. İktidardaki AKP, İslamcı bir partiye (Yeniden Refah Partisi) karşı da oy kaybetti. Sonuç, ülkenin siyasi manzarasını değiştirebilir" diye yazdı.

AKP’nin ülke genelinde "ağır bir yenilgiye uğradığı" belirten haberde, "İktidardaki AKP'nin Orta Anadolu'daki dindar-muhafazakar kalelerinden bazılarında bile seçmenlerin çoğunluğu muhalefet lehine karar verdi. Dolayısıyla yerel seçimler, Türkiye'nin siyasi manzarasını değiştirme potansiyeline sahip. Her ne kadar oy pusulasında yer almasa da bu aynı zamanda Erdoğan için de bir yenilgidir" denildi.

Yeniden Refah Partisi’ne dikkat çekilen haberde, "Yeniden Refah Partisi'nin başarısı AKP açısından da endişe verici. Parti yerel seçimlerden kısa bir süre önce AKP ile ittifaktan ayrılmıştı ve aynı seçmen gruplarına hitap ediyor. Erbakan, Erdoğan'ı emekli maaşlarına zam ve İsrail ile tüm ticari ilişkilerin kesilmesi talepleriyle zorladı. AKP'nin önceki kaleleri olan Şanlıurfa ve Yozgat'ta Yeni Refah Partisi'nin zaferi mümkün görünüyordu" ifadeleri yer aldı.

RND

Yerel seçimlerin "Erdoğan için ağır yenilgi" olduğunu kaydeden RND, "Erdoğan’ın bir gerileme daha yaşadığını" yazdı.

Haberde, "Erdoğan, 30 yıl önce İstanbul Belediye Başkanı seçilmesinden bu yana şimdiye kadar hiçbir seçimi kaybetmemişti. Bu seçimde CHP adayları ülke çapında en çok oyu aldı. AKP büyük kayıplar yaşadı. Siyasi kariyerine 1994 yılında başladığı İstanbul'daki yenilgi Erdoğan için özellikle küçük düşürücü oldu" ifadeleri yer aldı.

"AKP’nin 2019'da muhalefete kaybettiği büyük şehirlerin hiçbirini geri kazanamadığını" belirten RND, "İstanbul'un kaybına ek olarak, Türkiye'nin batısında yer alan ve Türk tekstil ve otomotiv endüstrisinin merkezi olan Bursa'nın da CHP'ye geçmesi Erdoğan için özellikle acı verici. AKP, 2002'deki ilk seçim zaferinden bu yana böyle bir durum yaşamamıştı" diye yazdı.

ZDF

CHP’nin birçok büyük şehirlerde kazandığını belirten ZDF, "Bu, Erdoğan'ın son yirmi yıldaki en kötü seçim sonucu" ifadesini kullandı.

Haberde, "AKP, yirmi yılın en kötü seçim hezimetini yaşadı. Genel olarak, Türkiye'deki yerel seçimlerde alınan yenilginin Erdoğan'ın AKP'si için, özellikle de İstanbul'da, geniş kapsamlı sonuçları olabilir. Ekrem İmamoğlu, 2028'de yapılacak bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde AKP'nin en büyük rakibi olarak görülüyor" denildi.

Stern

AKP’nin, İstanbul’u bir kez daha kaybetmesinin "sonun başlangıcı" olduğunu belirten Stern, "Erdoğan'ın kendi ürettiği arabalar ve savaş uçakları, uzayda bir Türk astronotu gibi milliyetçi peri masalları, çökmekte olan ekonomi karşısında artık geçerli değil" diye yazdı.

Haberde, "Pek çok Türk siyasi değişim istiyor. Bunu her şeyden önce bu seçimlerin en büyük kazananı olarak ortaya çıkan bir kişide görüyorlar: Ekrem İmamoğlu" ifadeleri yer aldı.

WELT

Erdoğan'ın tabanının "tarihi bir sonuçla" parçalandığını kaydeden Welt, "Muhalefet yerel seçimleri net bir şekilde kazandı. Erdoğan ve AKP, sadece İstanbul ve Ankara'da değil, kariyerinin en kötü sonucunu elde etti. Artık zayıf olarak görülüyor. Ancak bunun sonun başlangıcı olup olmadığı başka bir faktöre bağlı" ifadelerini kullandı.

"CHP’nin, 1977'den bu yana en iyi sonucunu elde ettiği" vurgulanan haberde, "Türkiye siyasi bir sarsıntı yaşıyor. Sadece on ay önce halk, parlamentosunu ve cumhurbaşkanını seçti ve Erdoğan'ın görevde kalmasını onayladı. Ardından geniş bir muhalefet ittifakı dağıldı. Erdoğan ve partisi koltuğunda sağlam bir şekilde oturuyor gibi görünüyordu; yerel oylamadan önceki seçim kampanyası dikkat çekici değildi. Ancak Pazar günkü seçimden sonraki gece, siyasi harita CHP'nin bile hayal edemeyeceği bir şekilde yeniden çizildi. Birdenbire siyasi değişim yeniden mümkün göründü" denildi.

Welt, "Seçimlerin tüm siyasi manzarayı nasıl değiştirdiği de dikkate değer. Türkiye'nin batısı, daha önce AKP tarafından yönetilen pek çok bölge de dahil olmak üzere, artık kesin olarak muhalefetin elinde" ifadelerine yer verdi.

Spiegel

Spiegel, "Erdoğan’ın İstanbul'u yeniden ele geçirmek istediğini ve başarısız olduğunu" yazdı.

Haberde, "Erdoğan ve AKP, İstanbul'daki yerel seçimleri kaybetti, ama sadece orada değil. Seçmenler, Erdoğan’a açık bir mesaj gönderiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra, Türkiye'deki yerel seçimler Erdoğan için bir nabız yoklaması olarak görülebilir. Ana odak noktası İstanbul'du" denildi.

BİLD

Bild, sonuçların muhalefet için "süpriz bir zafer" olduğunu, Erdoğan için ise "hayal kırıklığı" olduğunu yazdı.

Haberde, "Seçim, Erdoğan için önemli bir duygu testi olarak görülüyordu ve bu, onun için acı bir yenilgiye dönüştü. Çünkü, Türk muhalefeti sürpriz bir zafer kazandı. AKP, ülke çapında büyük bir oy kaybı yaşadı" ifadeleri yer aldı.

SZ (Süddeutsche Zeitung)

SZ, seçimde "muhalefetin bile böyle bir zafer beklemediğini" kaydederek, "İmamoğlu, İstanbul’u kazandı ve belki birkaç yıl içinde tüm ülkeyi kazanacak" ifadelerine yer verdi.

Haberde, "CHP, son yarım yüzyıldaki en İyi sonucunu elde etti. Muhafazakar bölgeler ilk kez muhalefetin kontrolüne geçti. Peki ya ülke? Bu seçimde siyasi harita, önceki seçimlerden farklı. Çok daha kırmızı, CHP'nin renginde..." denildi.

NT-V

"AKP’nin seçim fiyaskosu yaşadığını" yazan NT-V, "AKP, ağır bir yenilgiye uğradı. AKP, ülke çapında büyük kayıplar yaşadı" ifadelerine yer verdi.

Haberde "Seçim, Erdoğan için de bir duygu testi olarak değerlendirildi. Yüksek enflasyon oranı ve ekonomik durum, AKP’nin oylarına zarar vermiş olabilir. Erdoğan'ın memleketi Rize'de AKP en güçlü parti haline geldi, ancak yine de 2019'a kıyasla büyük bir oy kaybetti. Şubat 2023 depreminden etkilenen illerin çoğunda da AKP önemli kayıplar yaşadı, Adıyaman CHP'ye geçti" denildi.