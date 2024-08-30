Almanya’dan Türk mültecilere darbe: Türkiye’ye gidenler sınır dışı edilecek

Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:47

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:47

Almanya, Solingen’de geçtiğimiz hafta gerçekleşen terör saldırısının ardından, mülteciler ve yasadışı göçmenlere yönelik yeni ve sert önlemler almaya hazırlanıyor. Almanya'da yarım milyona yakın ilticacı bulunuyor ve bunların 100 bini de Türk.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, diğer AB ülkelerinden Almanya’ya gelen mültecilerin sosyal yardımlarını tamamen keseceğini duyurdu.

'YALNIZCA ASGARİ İHTİYAÇLAR'

Scholz hükümeti, diğer AB ülkelerinde kayıtlı olan ve Almanya’ya ulaşan Türk mültecilerin yalnızca "yatak, ekmek ve sabun" - yani barınma, yeme içme ve hijyen ihtiyaçları gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkladı. Açıklamaya göre bu adım, Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerin Almanya’ya yasa dışı yollarla gelmelerini engellemek amacıyla atıldı.

AB yasalarına göre, mültecilerin ilk giriş yaptıkları ülkede sığınma başvurusu yapmaları gerekiyor. Ancak birçok mülteci, başka AB ülkelerinde kayda girse de Almanya’ya geçiş yaparak ikinci bir başvuru yapma yolunu seçmişti. Scholz, bu düzenlemeyi sıkı şekilde uygulamaya kararlı olduğunu belirtti.

SOLINGEN SALDIRISI SONRASI

Geçtiğimiz hafta Solingen’de bir sokak festivalinde gerçekleşen ve IŞİD bağlantılı olduğu belirtilen bıçaklı saldırı, Almanya’daki göçmen tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Suriyeli göçmenin, Bulgaristan’da kayıtlı olmasına rağmen Almanya’ya gelmesi ve burada saldırıyı düzenlemesi, mülteciler üzerindeki baskıyı artırdı.

Bu olayın ardından Alman hükümeti, Türkiye'den gelen mültecileri de kapsayacak şekilde, bıçak taşıma yasalarını sıkılaştırma kararı aldı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, festivaller, spor etkinlikleri ve benzeri halka açık etkinliklerde bıçak taşınmasının tamamen yasaklanacağını duyurdu. Ayrıca uzun mesafeli trenlerde de bıçak taşımak yasaklanacak ve polis, bu yasağı denetlemek için daha fazla yetkiye sahip olacak.

Polis ayrıca, kişilerin sosyal medya hesaplarından biyometrik veriler toplamak için yüz tanıma amacıyla bu verileri kullanma yetkisi kazanacak. Kanun uygulayıcılar, çevrimiçi radikalleşmeyi durdurma çabasının bir parçası olarak, çevrimiçi materyalleri analiz etmek için yapay zeka kullanabilecekler.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ HIZLANDIRILACAK

Alman hükümeti, Türkiye’den gelen ve başka AB ülkelerinde kayıtlı olup Almanya’da sığınma başvurusu yapmaya çalışan Türk mültecilere yönelik yardım kesintilerine gideceğini duyurdu. Bu kişilere verilen maddi yardımlar durdurulacak ve sınır dışı işlemleri hızlandırılacak.

Bunun yanı sıra, hükümet, ülkesine tatil amacıyla dönen mültecilerin koruma statülerini kaybedeceğini belirtti. Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu durumu göçmen politikalarının çelişkisi olarak değerlendirerek, "Göç politikası sürecinin tamamı, özellikle kalma hakkı olmayan kişilerin sınır dışı edilmesi, gözden geçirilmeli ve daha etkili hale getirilmelidir. Kendi ülkelerinin çok tehlikeli olduğunu söyledikleri için gelen insanlara, acil bir neden olmadıkça oraya geri dönmelerine izin verilmeyecektir" diyerek, yalnızca yakın akrabanın cenazesi gibi 'kesinlikle acil' durumlarda geri dönüşlerin istisna olabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Faeser, "Diğer üye devletlerde sığınma süreci devam eden ve Almanya’da kalmasına izin verilen kişilerin yardım alması engellenecek" dedi. Faeser ayrıca, Afganistan ve Suriye’ye sınır dışı işlemlerinin yeniden başlatılması için yoğun bir şekilde çalışıldığını belirtti.