Almanya'dan, Türkiye'ye İmamoğlu tepkisi: Demokrasiye ağır bir darbe

Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:24

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:24

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının "ciddi bir engel" oluşturduğunu söyledi.

DPA'nın haberine göre, bunun, Türkiye ile uygun şekilde ele alınacağı ifade eden Fischer, "Bize göre, demokratik ve anayasal ilkelere saygı, işleyen bir demokrasi için temel bir ön koşul" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının, “Türkiye’deki demokrasiye ağır bir darbe” olduğunu belirten Fischer, şunları söyledi:

“Gözaltı, İmamoğlu’na yönelik artan yargı baskısının bir parçası. İmamoğlu’na yönelik yargı süreçlerinin olağan dışı şekilde artması daha önce de dikkat çekmişti.”

Fischer, “Bu tutumumuzu, Türk mevkidaşlarımıza uygun bir şekilde aktaracağız” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalardan ilki, İBB'de yolsuzluk iddialarıyla ilgili olup, bu kapsamda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve bazı İBB yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

Diğer soruşturma ise “kent uzlaşısı” adı altında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili terör suçlamalarını içeriyor. Bu kapsamda, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat ve 6 kişi daha gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.