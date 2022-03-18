Almanya'yı zora sokacak Rusya iddiası

18 Mart 2022 Cuma, 20:03

Investigate Europe'un raporuna göre, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından AB'nin 2014'te uygulamaya koyduğu silah ambargosuna rağmen Almanya, Rusya'ya 122 milyon avro değerinde askeri teçhizat sevk etti.

Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Annike Einhorn, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın AB'nin 2014'teki silah ambargosunun ardından Rusya'ya askeri teçhizat ihracatı için herhangi bir yeni lisans vermediğini söyledi.

122 MİLYON AVRO DEĞERİNDE ASKERİ TEÇHİZAT



Investigate Europe'un raporuna göre, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından AB'nin 2014'te uygulamaya koyduğu silah ambargosuna rağmen Almanya, Rusya'ya 122 milyon avro değerinde askeri teçhizat sevk etti.

Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Annike Einhorn, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın AB'nin 2014'teki silah ambargosunun ardından Rusya'ya askeri teçhizat ihracatı için herhangi bir yeni lisans vermediğini söyledi.