Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı evinde 3-1 mağlup etti. Takımın önemli isimlerinden Beyza Arıcı, galibiyet hakkında açıklamalarda bulundu. Arıcı, "Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz. İki seti kazanmak yeterli olacak. Maça maksimumumuzla çıkıp şampiyonluğu evimize getirmek istiyoruz" dedi.
Eczacıbaşı Dynavit, Alman rakibi MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti. Yıldız oyuncu Beyza Arıcı, karşılaşma sonrası şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.
Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Kupayı kazanma ve kaldırma adına büyük bir adımdı. Önümüzdeki hafta 2. maçı Almanya'da oynayacağız. Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz. İki seti kazanmak yeterli olacak. Maça maksimumumuzla çıkıp şampiyonluğu evimize getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"TARAFTAR OYUNU ETKİLEDİ"
Taraftarın verdiğini desteğe vurgu yapan Arıcı, "Destek çok fazlaydı. İnsanlar yer bulamadı ve maçı ayakta izledi. Onların desteğini bu şekilde hissetmek çok güzel. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Desteklerinin oyunu etkilediğini düşünüyorum" diye konuştu.
"RAKİP DİSİPLİNLİ"
Final serisinin ikinci maçında da iyi bir mücadele olacağını söyleyen Arıcı, "Rakibimiz ikinci maçı evinde oynayacak. Bloklarımızdan sonra oyun çok fazla devam etti. İyi defans yaptılar. Mücadeleci bir takım. Alman disiplini var. İkinci maçımızda daha fazla saldıracağız. İkinci maçın net ve güzel geçeceğini düşünüyorum" dedi.
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