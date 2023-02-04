Altın kaplama vibratörün çalınmasının ardından soruşturma başlatıldı
İspanya'da seks oyuncağı fabrikası Dreamlove'dan 24 ayar altın kaplama vibratör çalınmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Bir seks oyuncağı fabrikasından yaklaşık 71 bin sterlin değerinde 24 ayar altın kaplama vibratör çalınmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Soygun, İspanya'nın Sevilla kentindeki Dreamlove fabrikasında meydana geldi.
Hırsızların, fabrikaya girmeden önce deponun bulunduğu sanayi sitesindeki tüm sokak aydınlatmalarını devre dışı bıraktığı öğrenildi.
Şirketin İcra Kurulu Başkanı Mario Romero Molina, hırsızlık çetesinin, her biri yaklaşık 14 bin 265 sterlin değerindeki 24 ayar altın kaplama vibratörlerini çalmak için fabrikaya geldiğini söyledi.
Yerel medya, çetenin, şirketin kasasından 22 bin 290 sterlin nakit para da çaldığını bildirdi.
SOKAĞI KARANLIĞA GÖMDÜLER
İspanyol medyası hırsızların sokağı çitlerle kapattığını ve elektrik direklerinin kablolarını keserek sokağın karanlıkta kalmasını sağladığını bildirdi.
Dreamlove'un güvenlik kameralarının üç maskeli davetsiz misafiri fabrikaya girerken kaydettiği, dördüncü bir çete üyesinin de kaçış araçlarını korumuş olabileceği bildirildi.
Şirket patronu Molina, seks oyuncaklarının çok nadir ve kolayca tanınabilir olmaları nedeniyle karaborsada satılmalarının çok zor olacağını söyledi.
Şirketin iki yıl önce de benzer iki soyguna maruz kaldığı öğrenilirken, en son soygunla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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