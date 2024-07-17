Amazon ormanlarında görüntülendi: 'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:25

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:25

Yerlilerinin hakları için çalışan sivil toplum örgütü Survival International, Peru'nun güneydoğusunda yürütülen ağaç kesim çalışmaları sırasında yerli kabilelerin fark edildiğini açıkladı.

Monte Salvado bölgesinde çekilen fotoğraflarda, 50'den fazla "Mashco-Piro" kabilesi üyesi görüntülenirken, yetkililer, civardaki Puerto Nuevo bölgesinde ise 17 kişilik farklı bir grup tespit etti.

??EXCLUSIVA??Nuevas y extraordinarias imágenes muestran a decenas de mashco piro #NoContactados en la Amazonía peruana, ¡a pocos km de empresas madereras!

??Los mashco piro son el pueblo indígena no contactado más numeroso del mundo, pero sus tierras y vidas están amenazadas???? pic.twitter.com/05JyNa0Dqt — Survival International - en español (@survivalesp) July 16, 2024

Ağaç kesim çalışmalarının, yerlileri topraklarından ettiğini belirten Survival International gönüllüleri, bölgede çalışma yapan tüm şirketlerin ağaç kesim ruhsatlarının iptal edilmesini ve toprakların Mashco Piro halkına teslim edilmesini talep ediyor.

750'den fazla üyesi olduğu düşülen ve Peru'nun güneydoğusundaki ormanlarının derinliklerinde yaşayan "Mashco-Piro" kabilesinin, "dünya üzerindeki en büyük temassız kabile" olduğu tahmin ediliyor.