Amazon ormanlarının derinliklerinde 250 yıllık 'kayıp' kent keşfedildi!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 15:47

Güncelleme: 22.10.2024 - 15:47

Arkeologlar, Amazon yağmur ormanlarında kayıp bir sömürge kenti keşfetti.

And Dağları'nın doğu eteklerinde yer alan Upano Vadisi'nde bulunan kentin, en az 250 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Binlerce yıl boyunca gür bitki örtüsü tarafından gizlenen kentin keşfi, Amazon'da yaşayan insanların tarihine dair yeni bilgiler sunuyor.

Araştırmayı yürüten Sao Paulo Üniversitesi Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Eduardo Neves'e göre, 18. yüzyıla ait olduğu belirtilen antik kent, bazı haritalarda görünen ancak tam yeri bilinmeyen bir Portekiz yerleşimiydi.

Eduardo Neves, “Terk edilmişti, orman devraldı ve taş bloklar kaldırıldı. Bu şehrin sokaklarının düzenini belirleyebildik, bu da büyüleyici bir keşif oldu. Bu arkeolojik alanları tescil ettirerek mirasımızın bir parçası haline getirmek ve bu bölgeler için ek bir koruma katmanı oluşturmak istiyoruz” dedi.

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin araştırma direktörü Profesör Stephen Rostain, “Burası Amazon'da bildiğimiz diğer tüm yerleşimlerden daha eski. Uygarlık konusunda Avrupa merkezci bir bakış açısına sahibiz, ancak bu keşif kültür ve uygarlığın ne olduğu konusundaki fikirlerimizi değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.