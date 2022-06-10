Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzmanı arayan ekipler kan izlerine rastladı

10 Haziran 2022 Cuma, 13:01

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ile birlikte seyahat ettiği uzman Bruno Pereira'ya ulaşmaya çalışan ekipler tespit ettikleri kan örneklerini incelemeye aldı.

Bir balıkçı teknesinde kan izlerinin görülmesinin ardından kan örnekleri bir insana mı yoksa bir hayvana mı ait olduklarını belirlemek için tahlile gönderildi.

Teknesinde kan izlerine rastlanan balıkçı da gözaltına alındı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine düzenli olarak yazan tecrübeli gazeteci Dom Phillips ile Brezilyalı Bruno Pereira bir kitap için araştırmalarını sürdürdükleri Amazon yağmur ormanlarında Pazar günü kaybolmuşlardı.

Phillips ile Pereira son olarak Amazon Eyaleti'nin Javari bölgesinde görüldü.

Yerliler, Phillips'in yazdığı kitap için araştırma yapan ikilinin birkaç gün önce tehdit edildiğini söylüyor.

Pereira'nın yasadışı balıkçılıkla ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle geçmişte de çok kez ölüm tehdidi aldığı belirtiliyor.

Brezilya federal polisi ve donanması bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Dom Phillips'in ailesi arama çalışmalarında her saniyenin önemli olduğunu söyledi.

Londra'da yaşayan kız kardeşi Sian Phillips, İngiliz yetkililere Brezilya hükümeti üzerinde baskısını arttırması çağrısında bulundu.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, "Hâlâ hayatta olmaları için Tanrı'ya dua edelim. Ancak her geçen günle birlikte bu umutlar sönüyor" diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 250 güvenlik görevlisinin katıldığı belirtiliyor.

İki helikopter, ondan fazla tekne ve İHA da kayıp gazeteci ve araştırmacının izlerini tespit etmeye çalışıyor.

BÖLGEDE ŞİDDET OLAYLARI YAYGINLAŞTI

57 yaşındaki Phillips, 10 yılı aşkın bir zamandır Brezilya'da yaşıyor ve özellikle Amazon yağmur ormanlarıyla ilgili haberleri ve araştırmalarıyla tanınıyor.

İngiliz gazeteciye araştırmasında eşlik eden Bruno Pereira ise yağmur ormanlarında yaşayan ve dış dünyayla ilişkisi çok az olan yerli kabile halkları konusunda uzman.

Pereira'nın Brezilya hükümetine bağlı yerli halklar kurumu Funai'de çalıştığı ama şu sıra izinli olduğu açıklandı.

İkili, bir haftadır bölgede araştırmalarını sürdürüyordu ve Cuma günü bir tekneyle Jaburu gölüne gittiler.

İki yerli kabilenin verdiği bilgiye göre, oradan Pazar günü öğleden sonra Atalaia do Norte kentine dönmüş olmaları gerekiyordu, fakat geri gelmediler.

Bunun üzerine Phillips ve Pereira'nın aileleri, yakınlarının kaybolduğunu bildirerek acilen aranmaları için çağrı yaptılar.

Guardian gazetesi de Phillips için çok kaygı duyduğunu ve "kendisinin nerede ve ne durumda olduğu konusunda bilgi edinmek istediğini" bildirdi.

Brezilya'nın Amazon eyaletinin kuzey batısındaki Javari bölgesinde 20'den fazla yerli halk yaşıyor.

Yasadışı madencilik, balıkçılık ve avcılık faaliyetlerinin arttığı bölgede son yıllarda şiddet olayları çok yaygınlaşmıştı.

Devletin yerli kabile halkları kurumu Funai'nin bölgedeki merkezi de birçok kez saldırıya uğramıştı.