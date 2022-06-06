Amazon Prime Türkiye'den 'The Boys'un 3. sezonuna sansür

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:15

Fantastik süper kahraman dizisi 'The Boys'un 3. sezonu, dijital yayın platformu Amazon Prime Video'da başladı. Amazon Prime Türkiye ise dizinin izleyicilerle buluşan ilk 3 bölümünün bazı sahnelerine, hem görsel hem de altyazı ve seslendirme kısmında sansür uyguladı.

ÇIPLAKLIK İÇEREN SAHNELERE SANSÜR

Kayıp Rıhtım'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünde başlarda yer alan bir sahnede, çıplaklık içeren sahneler sansürlendi. Sahnenin yabancı ülkelerdeki versiyonuna bakıldığında ise herhangi bir bulanıklaştırma efektinin uygulanmadığı görüldü.

KÜFÜRLÜ SAHNELER DE SANSÜRLENDİ

Platform, çıplaklık içeren sahnelerin yanı sıra, 3. sezon 3. bölümde Homelander ve Starlight karakterleri arasında geçen bir konuşma sırasında yer alan iki sahneyi, hem seslendirme hem de altyazı kısmında sansürlü bir şekilde aktardı. Sahnelerin ilkinde Homelander, ekibe Müslüman bir kahraman sokmaya çalışan Starlight’a seslenirken, 'Fucking Muslim' ifadesini kullanıyor.

Amazon Prime Türkiye’de yer alan sahnede ise bu kısım küfür sansürlenerek çevrildi. Ayrıca orijinal seslendirme sırasında küfürlü sahnelerde karakterin sesinin kısıldığı da belirtildi.

Başka bir sahnede ise yine Homelander karakteri, “Captain Al-Qaeda? We’re Americans” ifadelerini kullanıyor. Sahnenin Türkçe altyazı ve seslendirmesinde ise El Kaide adı değiştirilerek, “Kaptan El mi? Biz Amerikalıyız” şeklinde kullanıldı.

HİNDİSTAN'DA DA SANSÜRLENMİŞTİ

Amazon Prime Türkiye’de sansürlenen "The Boys" 3. sezon, Hindistan’da da benzer yaptırımlara maruz kaldı. Söz konusu sahnelerdeki sansürün Kültür Bakanlığı veya RTÜK tarafından mı talep edildiği yoksa Amazon’un doğrudan ülkelere göre kendi kendilerine aldığı bir karar sonucu mu sansürlendiği henüz bilinmiyor.

Amazon Prime Video Türkiye'nin 18+ olarak yayınlanan ve 'aşırı' sahneleriyle öne çıkan The Boys'un bölümlerini hangi kriterlere göre değiştirdiği de henüz belli değil.