Amerikalı komedyen Jango Edwards yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:00

Amerikalı komedyen Jango Edwards, Barselona'da 73 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Edwards, tüm zamanların en çılgın palyaçolarından biri olarak tanınıyordu.

Edwards, Fransız medyası Canal+'da yayınlanan "Nulle part ailleurs" (Hiçbir yerde yok) adlı kült programın sunucusu olmasının yanı sıra Antoine de Caunes ve gazeteci Philippe Gildas ile birlikte sergilediği çılgın performanslarıyla biliniyordu.

“PALYAÇOLARIN USTASI”

Barselona belediye başkanı Jaume Collboni, Cumartesi günü eski Twitter hesabından Jango Edwards'ı "palyaçoların ustası ve gerçek bir Barselonalı" şeklinde anarak selamladı. Colboni sözlerine, "Eminim kendisine eşlik eden ruhların hayatlarını aydınlatmaya devam edecektir" diyerek devam etti. Jango Edwards, "Palyaço İncili" başlıklı kitabını henüz bitirmişti.

JANGO EDWARDS KİMDİR?

Stanley Ted Edwards, 1950 yılında Detroit'de doğdu ve 1970'lerde palyaçoluğa ilgi duymaya başladı. Aynı tarihlerde Avrupa'da sahne almaya başlayan Edwards, 1987-88 yılları arasında dokuz ay boyunca Paris'teki ünlü Splendid tiyatrosunda sergilediği gösteriler ile ün kazandı.

"Yeni palyaço" hareketinin kurucusu olan Edwards, 2009 yılında Barselona'da bu uygulamaya adanmış bir enstitü kurdu. Son yıllarda eşi Cristi Garbo ile birlikte Katalonya'da yaşamaktaydı.