Amerikalı modelin ölümünde yeni gelişme: Buzdolabında ölü bulunmuştu!

Geçen yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde dairesinin buzdolabında ölü bulunan model Maleesa Mooney'in ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:14
Amerikalı modelin ölümünde yeni gelişme: Buzdolabında ölü bulunmuştu!
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Geçen yıl Los Angeles'taki dairesinin buzdolabında ölü bulunan Guyanalı pop yıldızı Jourdin Pauline'in kız kardeşi model Maleesa Mooney'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Los Angeles polisi, Mooney'in ölümüyle ilgili olarak şüpheli 41 yaşındaki Magnus Daniel Humphrey'nin Minnesota'da arama emri nedeniyle tutuklandığını söyledi. 

Humphrey'nin, tutuklanmadan önce narkotik suçlardan da polisler tarafından gözetim altında olduğu bildirildi.

Perşembe günü ilk kez mahkemeye çıkan Humphrey, "cinayet ve işkence" suçlamalarını reddetti.

Humphrey'nin 7 Mart'taki bir sonraki duruşmasına kadar kefaletsiz olarak tutuklu kalmasına karar verildi.

Polis, Mooney'in evinde öldürüldüğünü belirterek, "kollarının ve bacaklarının arkadan bağlandığını, ağzına bir tıkaç yerleştirildiğini ve buzdolabına koyulduğunu" söyledi.

Raporlara göre, adli tabip mankenin ölüm nedenini kesin olarak belirleyemezken, "cinayete dayalı şiddet sonucu öldüğü" düşünülüyor.


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