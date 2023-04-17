Amerikan rüyasına uzanan ölümcül rota: Darien Geçidi
Geçen yıl 250 bin kadar göçmenin kullandığı Darien Geçidi, dünyanın en tehlikeli yürüyüş rotalarından biri olarak kabul ediliyor. Kolombiya-Panama sınırındaki yoğun ormanların arasından Orta Amerika'ya uzanan ve uyuşturucu kartelleri tarafından kontrol edilen geçit, tehlikeli yolları, vahşi hayvanları ve ölümcül canlılarıyla tehlike saçmaya devam ediyor.
Darien Geçidi, 48 bin kilometrelik Pan-American otoyolunun kesildiği tek nokta. 106 kilometre uzunluğundaki bölgeye otoyol için ek yapılmak istense de çevreye verilecek zarar, vahşi doğası ve suç örgütlerinin yoğunluğu sebebiyle bu fikirden vazgeçildi.
Hedefi ABD’ye ulaşmak olan göçmenlerin yoksul olanları, deniz yolu yerine Darien Geçidine yöneliyor. Bölgedeki yoğunluk ise geçmiş yıllara göre giderek arttı. 2022 yılında 250 bin kişinin kullandığı geçit, sadece 2023 yılının Ocak ve Mart aylarında 87 bin 390 kişi tarafından umuda yolculuklarda transit güzergah olarak kullanıldı.
Geçidin kontrolünü elinde tutan suç örgütleri geçit üzerinden ciddi gelirler elde ediyor. Balta girmemiş ormanlara girebilmek için kişi başı 400 dolar ödeyen göçmenler kartellere yılda milyonlarca dolar kazandırıyor. Kartellerin kontrolündeki bölgeye ise Panamalı ya da Kolombiyalı yetkililer giremiyor.
KARTELLER BİLEKLİK DAĞITIYOR
Kaçakçılık işlerini organize eden karteller ödemesini yapan göçmenlere konser alanlarındakine benzer pembe bileklikler dağıtıyor. Kartel korumasına rağmen zorluk yolculukta hayatını kaybeden çok göçmen var. Bölgedeki tehditler saymakla bitmiyor. Rakip kartellerin saldırılarının yanı sıra yılanlar, örümcekler, akrepler, sivrisinekler ormanın dört bir yanını sarmış durumda. Ağaçlar dikenlerle kaplı ve sular zehirli. Etraf soğuk savaş zamanı ABD’nin deneme amaçlı attığı patlamamış mühimmatlarla dolu...Darien geçidi, aynı zamanda Kolombiya’nın uzun yıllar boyunca savaştığı FARC örgütünün de üyelerini saklıyor. FARC militanları ve karteller bölgede ciddi çatışmalar yaşıyorlar. Ormanlardan geçen göçmenler etrafta cesetlere denk gelmenin sık görülen bir olay olduğunu söylüyorlar.
Yolculuk sırasında hayatını kaybedenlerin cesetleri bulunamadığı için geçitte ölenlerin sayısı bilinmiyor. Darien geçidini kullananların büyük çoğunluğunu Venezuela ve Haitililer oluşturuyor ancak Güney Amerika dışından da ABD’ye ulaşmaya çalışan çok sayıda göçmen bu yolu kullanmak zorunda kalıyor.
BIDEN HÜKÜMETİNİN TUTUMU
Trump döneminde Covid-19 önlemi olarak alınan yasadışı göçmenlerin iltica başvurusu hakkını askıya alan “42. Madde” Biden hükümeti altında genişletildi. Kaldırılması Biden’ın seçim vaatlerinden biri olan madde artık yasal yolların etrafından dolaşan göçmenlerin de sınır dışı edilmesini sağlayacak.
Pandemi sırasında çıkarılan yasa, 2020’den bu yana 2 milyon göçmenin sınır dışı edilmesini sağladı.
ABD, Panama ve Kolombiya Darien geçidindeki göçmen akınını durdurmak için 6 aylık bir harekat başlatacağını açıkladı. Harekatın askeri ya da ekonomik bir arka planı olup olmayacağı şu an için bilinmiyor.
Resmi İlanlar
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