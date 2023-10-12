Anadolu Ajansı foto muhabirinin Gazze’deki evi yerle bir oldu

Hamas’ın İsrail’e başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda AA (Anadolu Ajansı) foto muhabiri Ali Jadallah’ın ailesinin evi yerle bir oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:37
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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Kasım’da İsrail’e yönelik başlattığı saldırılar çatışmaya dönüştü. İsrail’in verdiği karşılıklarla birlikte her iki tarafta da çok sayıda can kaybı yaşandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Gazze’nin Şeyh Rıdvan mahallesinde düzenlenen saldırı sonucu AA foto muhabiri Ali Jadallah’ın ailesine ait ev yerle bir oldu. Jadallah, saldırıda hayatını kaybeden kardeşinin elini öptü.


AA muhabir FOTO MUHABİR gazze

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