Ankara ve Şam’dan Moskova’da 11 yıl sonra ilk diplomatik temas

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve dün Moskova’ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla bir araya geldi. Bu görüşmeyle Türkiye, Suriye ile 11 yıl sonra ilk teması gerçekleştirmiş oldu.

Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadelenin ele alındığı toplantıya ilişkin MSB’den yapılan açıklamada, “Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda, Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda” mutabık kalındığı belirtildi.

"EN ÖNEMLİ ARABULUCU"

Görüşmeyi Cumhuriyet’e değerlendiren ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, 11 yıl sonra gelen adımın “yerinde” olduğunu vurguladı.

Her iki tarafın beklentilerine işaret eden Bağcı, Rusya’nın arabulucu olmasının önemine dikkat çekerek “Türkiye, Suriye ile doğrudan değil de bir aracı vasıtasıyla görüşmeyi tercih etti. Rusya da bu iş için en önemli ülke. İran bu anlamda devre dışı kaldı. Ama İran, Türkiye ve Rusya, Astana sürecinin garantör devletleri ve Suriye’nin sınırsal bütünlüğünü garanti eden devletler” dedi.

"YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ"

Moskova’daki görüşmenin, yarattığı atmosfer bakımından dikkate değer olduğunu söyleyen Bağcı, şöyle konuştu: “Mülteciler, terörle mücadele ve özellikle Suriye’deki yargı garantisi ve serbest seçimlerle ilgili ortaya konulan konular tartışılacak. Önümüzdeki yıl orada da seçimler var. Ama görüğümüz kadarıyla Türkiye komşusuyla görüşme politikasına dönmekte doğru yapıyor. Yanlıştan dönüldü. Bir hükümet değişikliği olursa yeni gelecek hükümet de aynı politikaları devam ettirecektir.”