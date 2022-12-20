ABD'den Suriye'de IŞİD operasyonu: Biri üst düzey olmak üzere 6 terörist yakalandı

20 Aralık 2022 Salı, 16:55

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusunda terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Suriye'nin doğusuna son 48 saat içerisinde 3 operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda aralarında Suriye'deki saldırıların planlanması ve kolaylaştırılmasında görev alan IŞİD'in üst düzey yetkilisi El Zübeydi'nin de bulunduğu 6 IŞİD'li teröristin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyon için "kapsamlı bir planlama" yapıldığı belirtilirken, hiçbir sivilin zarar görmediği de aktarıldı.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, CENTCOM'un gerçekleştirdiği operasyonların bölgede "IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına yönelik kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini" söyledi.

Michael Erik Kurilla, "Bu tür operasyonlar, IŞİD mensuplarının yakalanması, terör örgütünün istikrarı bozucu saldırılar planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini ortadan kaldıracaktır" dedi.