Son dakika... Suriye'yle en üst düzey temas!
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya geldi. Böylece Suriye ile 11 yıl sonra ilk temas Moskova'da gerçekleştirilmiş oldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova’ya gitti.
Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla burada bir araya geldi.
SURİYE İLE 11 YIL SONRA İLK TEMAS
Toplantıda "Suriye krizi", "mülteci sorunu" ve "Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele" konularının ele alındığı ifade edildi.
Toplantının sonucunda "Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Görüşmeye ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmiştir.
Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır.
Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya geldi.https://t.co/3CYgvSTv4A pic.twitter.com/CT6ZiXGlRu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2022
Bakanlar düzeyinde yapılan bu toplantı, Ankara'nın Şam yönetimiyle 11 yıl sonra yaptığı en üst düzey görüşme olması nedeniyle dikkat çekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Peker'in iddialarına yanıt verdi
- Doğalgaz borusunda sızıntı: Uçuş trafiği durdu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı
- Şentop'tan seçim tarihi açıklaması
- Buzları eriten buluşma
- İstanbul’a kayyum atamak!