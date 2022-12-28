Son dakika... Suriye'yle en üst düzey temas!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 18:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova’ya gitti.

Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla burada bir araya geldi.

SURİYE İLE 11 YIL SONRA İLK TEMAS

Toplantıda "Suriye krizi", "mülteci sorunu" ve "Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele" konularının ele alındığı ifade edildi.

Toplantının sonucunda "Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmiştir.

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır.

Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya geldi.https://t.co/3CYgvSTv4A pic.twitter.com/CT6ZiXGlRu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2022

Bakanlar düzeyinde yapılan bu toplantı, Ankara'nın Şam yönetimiyle 11 yıl sonra yaptığı en üst düzey görüşme olması nedeniyle dikkat çekiyor.