Ankara, yeni savaş uçağı alımı için NATO sistemlerine uyumlu jet arayışında... F-16'ya İngiliz alternatifi

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 savaş uçağı alımı istemi üzerindeki görüşmeler sürerken Ankara, olası “Kongre engeline” karşı alternatif arayışını sürdürüyor. Daha önce Ankara kulislerinde konuşulan ancak açıkça gündeme getirilmeyen İngiltere üretimi Eurofighter Typhoon seçeneği ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından dillendirildi.

Türkiye, F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkartılması nedeniyle Hava Kuvvetleri’nde doğabilecek boşluğu kapatmak amacıyla geçen yıl 30 Eylül’de ABD’den 40 adet Blok 70 serisi F-16 savaş uçağı alımı ve envanterdeki 79 uçağın da aynı seriye modernizasyon kiti satın almak için resmi istemde bulundu. İki ülke heyetlerinin bu konudaki görüşmeleri sürerken ABD yasaları uyarınca “dış askeri satışın” ABD Kongresi’ne bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Kongre’ye bu satışın engellenmesine yönelik bir tasarı sunulması durumunda satışın, Temsilciler Meclisi ve Senato kanadında oylanması gerekiyor. Ankara, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez’in de aralarında bulunduğu etkili isimlerin satışa karşı duruşuna rağmen ABD Kongresi’nden onay geleceğine yönelik iyimser bekleyişini sürdürüyor. Ancak bir yandan da olumsuz senaryo için hazırlık yapılıyor.

Alımının Kongre’de engellenmesi durumunda Türkiye’nin farklı ülkelere gidebileceğine dair Ankara’dan bugüne dek birçok mesaj verildi, Rusya’dan savaş uçağı alınabileceği dillendirildi. Ancak envanterinde hiç Rusya üretimi savaş uçağı bulunmayan Türk Hava Kuvvetleri’ne böyle bir alımın eğitim, bakım ve entegrasyon maliyeti ile Batı’yla yaşanabilecek olası sorunlar nedeniyle ağırlık kazanmadı.

ABD’YE MESAJ

Ankara’da F-16 alınamaması durumunda İngiltere’de üretilen Eurofighter Typhoon savaş uçağını da almayı değerlendirdiği yakın zamanda gündeme geldi ancak savunma sanayi kaynakları bunun gündemde olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise önceki akşam katıldığı bir canlı yayında ABD Kongresi’nde Türkiye’ye yapılacak F-16 satışı için yapılacak olası bir oylamada olumlu karar çıkmasını beklediklerini belirtirken engel olasılığıyla ilgili ise “Avrupa’yla hem SAMP/T (hava savunma sistemi) hem de Eurofighter ile ilgili yürüttüğümüz müzakereler var... Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz olmaz” dedi.

Kalın’ın bu açıklamaları, Ankara’nın F-16 satışı gerçekleşmemesi durumunda daha önce gündeme gelen ve Batı’yla daha büyük sorunlara yol açabilecek olan Rus savaş uçağı alımı yerine NATO sistemleriyle uyumlu Eurofighter Typhoon savaş uçağı seçeneğini de gündemine aldığını ortaya koydu. Ankara, ayrıca Eurofighter Typhoon seçeneğini gündemde tutarak ABD’ye “alternatifsiz değiliz” mesajı vermeyi de amaçlıyor.

ÜRETİMİ İNGİLTERE’DE



Eurofighter Typhoon, İngiliz BAE Systems ile Alman-İspanyol ortaklığı Airbus Defence ve İtalyan Leonardo şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından İngiltere’de üretiliyor. Türkiye’nin ABD’den almak istediği F-16V modeli savaş uçaklarının da içinde bulunduğu 4.5. nesil savaş uçağı sınıfında bulunan Eurofighter Typhoon savaş uçakları, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın yanı sıra Avusturya, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman hava kuvvetlerinin de envanterinde bulunuyor.

