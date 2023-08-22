Ankara'dan Batı medyasına tepki: Hedeflerimiz çok açık ve net

Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:07

Güncelleme: 22.08.2023 - 12:08

Alman Bild gazetesi Rusya, Türkiye ve Katar'ın, Rusya'nın tek taraflı olarak çekilmesiyle sona eren Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından yeni bir anlaşma hazırlamak için harekete geçtiğini öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Rus basınına verdiği demeçte Ankara'nın tahıl anlaşmasına alternatif yolları müzakere ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

RIA'ya konuşan kaynak, "Türkiye'nin tahıl anlaşması konusunda Batı medyasında yazıldığı gibi gizli görüşmeler yürütmediğini, Ankara'nın girişimlerinin ve hedeflerinin son derece açık olduğunu ve ortaklarının da bunun farkında olduğunu" söyledi.

Kaynak, söz konusu haberlere ilişkin şunları kaydetti:

"Batı medyasında bazı gizli, perde arkası görüşmelerin yapıldığına dair bir dizi yayından haberdarız. Bunlar hakkında yorum yapmaya değmez. Erdoğan, daha dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Ankara'nın tüm tarafların beklentilerini dikkate alarak tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması için çalıştığını söyledi. İhtiyaç sahibi ülkelerde gıda güvenliğine yönelik tehdidi önlemek için girişimlerimiz, hedeflerimiz çok açık ve nettir. Türk tarafının başka bir hedefi yok, hedeflerimizin farkında olan tüm taraflarla açık ve samimi bir diyalog var. Tüm bu yayınlar Türkiye'nin çabalarını 'şeytanlaştırmak' için kurgulanmıştır."

BİLD'İN 'ELE GEÇİRDİĞİ RESMİ YAZIŞMALAR' HABERİ

Bild'in, "ele geçirilen resmi yazışmalara" dayandırıldığı bildirilen haberde, 21 Temmuz-8 Ağustos arasında Türk ve Rus diplomatik temsilcileri arasında gerçekleşen diyaloglarda Moskova'nın tahıl anlaşmasından çekilme planlarını defalarca Ankara'ya ilettiği kaydedildi.

Gazete, Ukrayna'nın Karadeniz'den 33 milyon tonluk gıda ihraç etmesini sağlayan anlaşmadan çekilecek Rusya'nın Türkiye'yle birlikte Katar'ı da yanına alarak yeni bir anlaşma hazırlamaya çalıştığını öne sürdü.

Gazetede yer alan habere göre, Rusya'nın tahıl tedariğini sağlayacağı, Katar'ın sponsorluk yapacağı, Türkiye'nin ise anlaşmayı organize etmeye çalıştığı bildirilirken, tahılın birincil hedefinin Afrika ülkeleri olacağı da haberde yer aldı.

Gazete ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ukrayna'nın da yer aldığı önceki tahıl anlaşmasının devamı için Rusya'dan talepte bulunduğunu da savundu.