Son Dakika... Trump duyurdu: İsrail-Hamas arasında anlaşma sağlandı

Son dakika haberi... ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Son Dakika... Trump duyurdu: İsrail-Hamas arasında anlaşma sağlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 20:13

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, "Ortadoğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler" ifadesini kullandı.


Etiketler: #Donald Trump #israil #Hamas #anlaşma

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