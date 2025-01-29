Anket: Grönlandlılar, ABD'nin bir parçası olmak istemiyor

Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:16

Güncelleme: 29.01.2025 - 15:16

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland açıklamalarının ardından Verian sosyal araştırma şirketi tarafından yapılan bir kamuoyu anketine göre, Grönlandlıların %85'i Ada'nın ABD'nin bir parçası olmasını istemiyor.

Ankete katılanlara Ada'nın Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland'dan oluşan Danimarka Topluluğu'ndan ayrılıp ABD'nin bir parçası olmasını isteyip istemedikleri soruldu.

Ankete katılanların sadece yüzde 6'sı Grönlandlıların ABD'ye katılmasını isterken, yüzde 9'u kararsız olduğunu belirtti.

Anket 22-26 Ocak tarihleri arasında 18 yaş üstü 497 Grönlandlı ile yapılan online bir ankete dayanıyor.

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.