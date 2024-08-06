'Z kuşağından 4 puan fark...' ABD seçimlerinde hangi yaş grubu kimi destekliyor?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 15:23

Güncelleme: 06.08.2024 - 15:33

ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek seçimler için yeni anketler yayımlanmaya devam ediyor. SurveyUSA adlı anket şirketinin 2-4 Ağustos tarihleri arasında ülke çapında gerçekleştirdiği son ankete göre Donald Trump, yarışı 18-34 yaş arası Z kuşağı seçmenler arasında dört puan farkla önde götürüyor.

Z KUŞAĞINA GÖRE YÜZDE 4 ÖNDE

Bazı kuruluşlara göre en yüksek derecelendirme olan "A+" puanlaması ile değerlendirilen SurveyUSA şirketinin anketine göre, Z kuşağı ve Y kuşağı üyesi seçmenlerin yüzde 50’si eski başkanı desteklerken yüzde 46’sı Kamala Harris'i destekliyor. Bu arada yüzde dörtlük bir kesim de kararsız olduğunu ya da başka bir adaya oy vereceğini belirtiyor.

Anket ayrıca Harris'in 35-49 yaş arası katılımcılar arasında yüzde 10 ile; 50-64 yaş arası katılımcılar arasında yüzde 1; 65 yaş ve üzeri katılımcılar arasında ise yüzde 4 farkla önünde olduğunu ortaya koydu.

SurveyUSA anket için bin 950 yetişkinle görüştü ve bunlardan bin 668'inin oy kullanmak üzere kayıtlı olduğu tespit edildi. Anketin hata payı +/- yüzde üç puan olarak açıklandı.

SurveyUSA anketi, telefon görüşmeleri yoluyla geçekleştirdi.

DİĞER ANKETLERDE HARRİS ÖNDE

Diğer ulusal anketler, Harris'in 18-27 yaş grubunu içeren Z kuşağı arasında önde olduğunu gösteriyor.

Civiqs tarafından 21 Temmuz'a kadar iki hafta boyunca yapılan bir izleme anketi, 18-34 yaş arası seçmenlerin Harris'i Trump'a 20 puan farkla tercih ettiğini, katılımcıların yüzde 57'sinin Harris'i, yüzde 37'sinin ise Trump'ı desteklediğini ortaya koydu.

Bu arada, temmuz ayı sonunda yapılan bir Marist/NPR/PBS News anketi, Harris'in Z kuşağı ve Y kuşağı seçmenleri arasında Trump'a karşı yüzde 47'ye yüzde 42'lik bir üstünlüğe sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Ancak yalnızca Z kuşağının tercihlerini ölçen anket verilerine ulaşmak zor.

BIDEN DA GENÇLER ARASINDA GERİDEYDİ

ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Quinnipiac Üniversitesi tarafından 19 Temmuz ile Biden'ın yarıştan çekildiği 21 Temmuz aralığında yapılan bir anket, Trump'ın 18-34 yaş arası seçmenler arasında Harris’e yüzde 58'e yüzde 39 gibi büyük bir farkla 19 puan önde olduğunu ortaya koydu.

Biden adaylıktan çekilmeden önce genç seçmenler arasında Trump'ın gerisindeydi. CNN'in Nisan ayında yaptığı bir anket, Biden'ın 18-34 yaş arası genç seçmenler arasında başa baş bir yarışta Trump'ın 11 puan gerisinde olduğunu gösteriyordu.