Anne, iki çocuğuyla birlikte Niagara Şelalesi’ne atlayarak intihar etti

ABD’de bir anne, iki çocuğuyla birlikte Niagara Şelalesi’ne atlayarak intihar etti.

Anne, iki çocuğuyla birlikte Niagara Şelalesi’ne atlayarak intihar etti
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 22:02

ABD ile Kanada sınırı arasında yer alan dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nde bir anne, iki çocuğuyla birlikte intihar etti.

New York Eyalet Polisi, anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirterek, annenin 33 yaşında, çocukların ise 9 yaşında ve 5 aylık olduğunu aktardı.

Polis, annenin çocuklarıyla birlikte yerel saatle 21.00’da Niagara Şelalesi’nde yer alan Luna Adası’ndaki korkuluğun üzerinden kasıtlı olarak şelaleye atladığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.


Etiketler: #ABD #Şelale #intihar

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