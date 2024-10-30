Anne, iki çocuğuyla birlikte Niagara Şelalesi’ne atlayarak intihar etti
ABD’de bir anne, iki çocuğuyla birlikte Niagara Şelalesi’ne atlayarak intihar etti.
ABD ile Kanada sınırı arasında yer alan dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nde bir anne, iki çocuğuyla birlikte intihar etti.
New York Eyalet Polisi, anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirterek, annenin 33 yaşında, çocukların ise 9 yaşında ve 5 aylık olduğunu aktardı.
Polis, annenin çocuklarıyla birlikte yerel saatle 21.00’da Niagara Şelalesi’nde yer alan Luna Adası’ndaki korkuluğun üzerinden kasıtlı olarak şelaleye atladığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- 'Katil, ondan başka kimse değil'
- İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!
- 'Seyyar giyotin gibi'
- 'Büyük kumpası görüyoruz'
- Bahçeli'nin çağrısına yanıt, Özel'e çağrı
- Erdoğan'dan Akşener'e 'af'
- Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
- Şeriat için avukatlığı bıraktı: Atatürk'e hakaret etti!
- AKP'den 'Ahmet Özer' açıklaması