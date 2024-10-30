Villada dehşet... Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti
Son dakika haberi... Batman’da bir villada kadın, eşi ve çocuğunun cansız bedeni bulundu.
Batman’da Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım’ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'de paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.
Etiketler: #Son dakika #batman #Villa #cansız beden
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