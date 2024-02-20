‘Anne ve çocuklarına asitle saldırmıştı’: Cesedi, Thames nehrinde bulundu!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:53

Güncelleme: 20.02.2024 - 16:53

Londra polisi, 20 gün önce Clapham'da yaşanan korkunç saldırıdan sonra, başlatılan insan avının ardından dün öğle saatlerinde nehirde bulunan cesedin, cinsel suçlardan sabıkası bulunan 35 yaşındaki Ezedi’ye ait olduğuna kuvvetle inanıyor.

Sky News'de yer alan habere göre, Londra polisi, konuyla ilgili açıklamasında, “19 Şubat Pazartesi günü saat 16:00 sularında, bölgeden geçen bir teknenin mürettebatı, suda bir ceset gördüklerini bildirdi. Ceset Deniz Polisi Birimi tarafından bulundu ve soruşturma üzerinde çalışan dedektifler tarafından incelendi. Saldırı sırasında giydiği ayırt edici kıyafetler ve üzerinde bulunan eşyalara dayanarak, (asitli saldırının faili) Ezedi'nin cesedine ulaştığımıza inanıyoruz. Haberi iletmek üzere ailesiyle temas halindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"TAM TEŞHİS ZAMAN ALABİLİR..."

Cesedin suda kaldığı zaman boyunca büyük hasar aldığını bildiren Başkomiser Jon Savell, basına demecinde şu ifadelere yer verdi:

"Thames Nehri'nin güçlü akıntısında uzunca bir süre kaldıktan sonra, tahmin edebileceğiniz üzere, görsel olarak ya da parmak izlerinden kimlik tespiti zorlaşmıştır. Adli tabiple birlikte DNA testi ve diş kayıtları gibi resmi kimlik tespitini tamamlayacak diğer yöntemler üzerinde çalışacağız. Bu, biraz zaman alabilir..."

ANNENİN DURUMU İYİ

Savell ifadesinin devamında, saldırı kurbanı olan 31 yaşındaki annenin durumuna da değindi.

Başkomiser bu çerçevede, "Saldırıyla ilgili soruşturmalarımız devam ediyor. Memnuniyetle duyurmak isterim ki 31 yaşındaki kadının durumu iyiye gidiyor. Kendisi halen hastanede, ancak durumu stabil ve artık güçlü ağrı kesicilere ihtiyaç duymuyor. Kendisiyle henüz konuşamadık, ancak yeterince iyi olur olmaz konuşmayı umuyoruz" ifadeleriyle ailenin durumu hakkında bilgi verdi.

Anne, saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulurken ismi açıklanmayan iki kızının ise durumunun iyi olduğu açıklandı. İki çocuk, hastaneden 5 Şubat'ta taburcu edildi.