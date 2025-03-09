Suriye'de seyahat yasakları kaldırıldı

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Baas rejimi döneminde Suriyeliler hakkında çıkarılan seyahat yasaklarının kaldırıldığını duyurdu.

Suriye'de seyahat yasakları kaldırıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:11

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Baas rejimi döneminde Suriyeliler hakkında çıkarılan seyahat yasaklarının kaldırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamaya göre, devrik Baas rejimi döneminde ordu, güvenlik güçleri, Ulusal Güvenlik Ofisi ve Baas Partisinin Suriyeliler hakkında çıkardığı 5 milyon 164 bin 440 seyahat yasağı bildirimi iptal edildi.

Bu bildirimler, rejim döneminde haklarında gözaltı, müracaat veya zorunlu ve yedek askerlik hizmeti kararı bulunanlara yönelik çıkarıldı.

Göç ve Pasaport İdaresi, ilgili kararın uygulanması için görevlendirildi.


Etiketler: #suriye #Baas Partisi

İlgili Haberler

Alevi örgütlerinin, Suriye Başkonsolosluğu önüne yürümesine izin verilmedi

Alevi örgütlerinin, Suriye Başkonsolosluğu önüne yürümesine izin verilmedi
Suriye'de ölü sayısı 250'yi aştı: 'Aleviler korku içinde, onları koruyacak bir devlet yok'

Suriye'de ölü sayısı 250'yi aştı: 'Aleviler korku içinde, onları koruyacak bir devlet yok'
İsrail, Türkiye’nin Suriye’de nüfuzunu kırmak için ABD’yi baskı yapıyor

İsrail, Türkiye’nin Suriye’de nüfuzunu kırmak için ABD’yi baskı yapıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler