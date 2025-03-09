Alevi örgütlerinin, Suriye Başkonsolosluğu önüne yürümesine izin verilmedi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:09

Güncelleme: 09.03.2025 - 17:09

Suriye'deki HTŞ yönetiminin Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye ve civarında sivillere yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Dersim Dernekleri Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye Alevi Federasyonu ve Anadolu Yakası Çeragan Bileşenleri, Şişli'deki Suriye Başkonsolosluğu önünde toplanma kararı almıştı.

Şişli Kaymakamlığı’nın ilçede üç gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı getirmesi üzerine, başkonsolosluk önü ve çevresi polis tarafından abluka altına alındı.

Alevi örgütlerinin yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti Milletvekili Celal Fırat ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi de Suriye Başkonsolosluğu’nun bulunduğu alana alınmadı. Bunun üzerine gruptakiler, Maçka Demokrasi Parkı girişinde basın açıklaması yaptı.

"ALEVİLERE YÖNELİK SİSTEMATİK VE BİLİNÇLİ BİR KATLİAM SÜRDÜRÜLÜYOR''

Grup adına açıklamayı yapan Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Sevim Yalıncak, Suriye’de, 8 Aralık 2024’de gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra, Alevilere yönelik sistematik ve bilinçli bir katliamın sürdüğünü söyledi.

Yalıncak, “8 Aralık’tan bu yana, İdlib, Humus, Hama ve Lazkiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında, halk ölüm tehdidiyle yüz yüze. Camilerden yapılan anonslarla özellikle Alevi halkı hedef gösterilirken, saldırılar doruk noktasına ulaşmış durumdadır. Kaçırılan kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte, gençler işkence edilerek kaybedilmekte, köyler yakılıp yıkılmakta ve faili meçhul cinayetler sıradanlık kazanmıştır. Bu bir soykırımdır. Bu zulmün failleri bellidir. Buradan yüksek sesle haykırıyoruz; geçici hükümet, onun lideri Colani ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) başta olmak üzere El Kaide bağlantılı cihatçı çeteler, yıllardır Alevilere, Hristiyanlara ve farklı inanç gruplarına yönelik katliamlar düzenlemektedir” diye konuştu.

"TÜRKİYE BU KATLİAMLARIN NERESİNDE?"

Yalıncak, Suriye’de, Alevi köylerindeki katliamda sadece eli kanlı militanların değil, onları besleyen, lojistik sağlayan ve siyasi zemin açan tüm devletlerin de sorumlu olduğunu belirterek, "Soruyoruz buradan; Türkiye, bu katliamların neresinde? Basının Colani’yi ‘istikrar figürü’ olarak sunması gerçeği çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Başından beri Türkiye ve emperyalist güçlerin bölgedeki işbirlikçilerinin desteklediği HTŞ iktidarı, katil HTŞ ve işbirlikçi AKP desteğiyle, bu katliamların faillerine göz yummaktadır. HTŞ ve benzeri örgütler, yıllarca Türkiye sınırlarından serbestçe geçiş yapmıştır. Suriye’deki güvenli bölge politikaları, ‘Esad artıkları söylemleri’ aslında, Alevileri ve diğer azınlıkları hedef alan bir etnik temizlik planıdır" dedi.

"MEDYA VE ULUSLARARASI KURUMLAR KATLİAMLARI GÖRMEZDEN GELİYORLAR''

Bölgedeki askeri ve istihbari unsurların, çetelerin hareketlerini desteklediğini ve Suriye’nin parçalanmasını derinleştirdiğini ifade eden Yalıncak, şöyle devam etti:

"Medya ve uluslararası kurumlar; bu katliamları görmezden geliyor, emperyalist propaganda makinesiyle gerçeği çarpıtıyorlar. Alevi halkının yaşadığı zulümden bahsedenler ya susturuluyor ya da kara propagandayla itibarsızlaştırılıyor. Körfez ülkeleri ve Batılı devletler, Petrol ve doğal gaz hesapları uğruna radikal çetelere finansman sağladılar, onları ‘özgürlük savaşçısı’ olarak sundular. Bugün bile, bu katil sürülerini ‘ılımlı muhalif’ gibi göstermeye devam ediyorlar.”

"ZULME SESSİZ KALAN DİLSİZ ŞEYTANDIR''

Colani yönetimi ve onları destekleyenlerin katliamların doğrudan sorumlusu olduğunu söyleyen Sevim Yalıncak, "Aleviler susmayacak. Buradan herkese çağrımız, yaşanan bu zulmü herhangi bir nedenle onaylamayın. Şiddeti ve masum insanların ölümlerini görmezden gelmeyin! Katledilen insanların sesi olun. Colani’yi meşrulaştı