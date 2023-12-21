Antalya'da tutuklanmıştı: IŞİD üyesi KKTC'de yakalandı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:34

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:34

İnterpol’ün arananlar listesindeki IŞİD üyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yakalandı. KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, IŞİD terör örgütünün Rusya’daki oluşumunda görev alan ve Ukraynalı suç örgütleri ile bağlantısı bulunan Shamil Kalaev’in bu yıl içerisinde KKTC’ye geldiği belirtildi.

Rusya Federasyonu tarafından Interpol nezdinde kırmızı bültenle aranan Kalaev’in KKTC’de olduğunun öğrenilmesi üzerine İnterpol yetkililerine bilgi verildiği öğrenildi.

“YASAKLI GÖÇMEN” İLAN EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Shamil Kalaev’e ilişkin yayımlanan karar metninde, “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ve önergeye ekli sunulan polis raporu ışığında, 16.5.1989 yılında doğan Rusya vatandaşı Shamil Kalaev'in Rusya Federasyonu tarafından İnterpol nezdinde Kırmızı Bülten ile arandığı, “IŞİD” arasında yer alıp, Ukrayna menşeli organize suç örgütleri ile de bağlantılı bir şahıs olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ne girişinin yasak olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi ihtimali bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6'ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Shamil Kalaev'in “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verildi” ifadeleri yer aldı.

ANTALYA'DAKİ OPERASYON İLE TUTUKLANMIŞTI

Shamil Kalaev, 26 Nisan 2016'da Antalya'da IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda Çeçen, Rus ve Suriye uyruklu 6 şüpheli ile birlite gözaltına alınmıştı.

Kalaev, diğer şüphelilerden Rasul Tamaev, Halil El Halil, Shamil Kalaev ve Abdulsalam Muslim ile tutuklandı.

Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Kalaev, "Örgütle ilgim yok. Çeçenistan'da kamuflaj sıradan bir kıyafettir. Ben Türkiye'ye insan hakları korunan bir ülke olduğu için geldim" diye konuşmuştu.