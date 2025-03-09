Antarktika'da 6 yeni bakteri cinsi keşfedildi

Çinli araştırmacıların, Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfettikleri bildirildi.

Antarktika'da 6 yeni bakteri cinsi keşfedildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:31

Xinhua'nın haberine göre, Çin Kutup Araştırmaları Enstitüsünden (PRIC) araştırmacılar, Antarktika'daki çalışmalarının bulgularını açıkladı.

Araştırmacılar, 3 bin 500'ü aşkın kutup mikroorganizması varyantının "muhafazasını standartlaştırarak" 185 cinsten yaklaşık 30 bin örnek topladı.

Birçok yolculuk sırasında toplanan numunelerin incelenmesi sonucu Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfeden araştırmacılar, bu mikroorganizmaların biyolojik genetik ve cins çeşitliliği araştırmaları için önemli olduğunu vurguladı.


Etiketler: #Antarktika #Çin

İlgili Haberler

Bilim insanlarından Antarktika uyarısı: Dünya'nın en güçlü okyanus akıntısını yavaşlatıyor

Bilim insanlarından Antarktika uyarısı: Dünya'nın en güçlü okyanus akıntısını yavaşlatıyor
Kutup araştırma enstitüsünden 'Antarktika' uyarısı: 'Olağan dışı bir sıcak hava dalgası...'

Kutup araştırma enstitüsünden 'Antarktika' uyarısı: 'Olağan dışı bir sıcak hava dalgası...'
'Britanya Antarktika Toprakları'nda 511 milyar varil petrol keşfedildi

'Britanya Antarktika Toprakları'nda 511 milyar varil petrol keşfedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler