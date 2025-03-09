Antarktika'da 6 yeni bakteri cinsi keşfedildi
Çinli araştırmacıların, Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfettikleri bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Çin Kutup Araştırmaları Enstitüsünden (PRIC) araştırmacılar, Antarktika'daki çalışmalarının bulgularını açıkladı.
Araştırmacılar, 3 bin 500'ü aşkın kutup mikroorganizması varyantının "muhafazasını standartlaştırarak" 185 cinsten yaklaşık 30 bin örnek topladı.
Birçok yolculuk sırasında toplanan numunelerin incelenmesi sonucu Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfeden araştırmacılar, bu mikroorganizmaların biyolojik genetik ve cins çeşitliliği araştırmaları için önemli olduğunu vurguladı.
Etiketler: #Antarktika #Çin
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler?
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- 'Türkiye ilişkilerini gözden geçirmeli'
- 'Saraya değil, mücadeleye adayım'
- Yapay zeka destekli 'pornografi ve şantaj' furyası!
- Alevilerin 'Suriye' eylemine polis ablukası!
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!