Kutup araştırma enstitüsünden 'Antarktika' uyarısı: 'Olağan dışı bir sıcak hava dalgası...'

Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:43

Güncelleme: 14.08.2024 - 10:43

Kutup bölgelerinin incelenmesinde uzmanlaşmış Birleşik Krallık'ın ulusal kutup araştırma enstitüsü British Antarctic Survey'e göre, dünyanın en soğuk kıtası olan Antarktika'da son derece uzun süren kış boyunca bir sıcak hava dalgası yaşanıyor.

British Antarctic Survey'den uzman Thomas Caeton Harrison, AFP'ye yaptığı açıklamada "Bu sıcaklık döneminin süresi olağandışı" ifadelerini kullandı.

Harrison'a göre Temmuz ayında güney kıtadaki ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin 3.1 santigrat derece üzerindeydi. Bu, veri kayıtlarının başladığı 1979 yılından bu yana 1981 Temmuz'undan sonra en sıcak ikinci Temmuz ayı.

Maine Üniversitesi tarafından online olarak yayınlanan verilere göre, ortalama günlük sıcaklıklar 15 Temmuz'da -34.68°C ile 31 Temmuz'da -28.12°C arasında değişti.

En son 7 Ağustos'ta da kıtadaki sıcaklığın -26,6°C olduğu belirtildi.

Bilim insanlarına göre Antarktika kışında sıcaklık anomalileri yaygındır, ancak bu olay süresi nedeniyle normal olarak kabul edilmiyor.

Harrison, bunun "dikkat çekici" uzun süreli bir sıcak dönem olduğuna vurgu yaparak, "Çok erken veriler, son derece sıcak bir Antarktika kışına girebileceğimizi gösteriyor" dedi.