AP Başkanı Metsola: Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece Avrupa bütünleşemeyecek

Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:24

Güncelleme: 14.06.2023 - 11:24

GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola bir araya geldi.

Roberta Metsola, AB'nin tüm meseleye adil ve insancıl bir şekilde yaklaşarak sınırlarını koruyabileceğini belirterek, "Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece Avrupa'nın tamamlanamayacağını" vurguladı.

Metsola, "Kıbrıs sorununun bir Avrupa sorunu" olduğunu ve "Avrupa'nın müzakerelerin tüm aşamalarına katılımının, özellikle de soruna bulunacak çözümün Avrupa müktesebatıyla uyumlu olması halinde sadece faydalı" olabileceğini kaydetti.

Kıbrıs meselesinin çözümünün Birleşmiş Milletler çerçevesinde bulunması gerektiğini belirten Metsola, Hristodulidis'e hitaben "adanızın Birleşmiş Milletler himayesinde yeniden birleştiğini görme çabalarınızda yalnız değilsiniz" dedi.

Hristodulidis, Metsola'ya "Kıbrıs sorununa gösterdiği ilgi ve net tutumundan dolayı" teşekkür ederek, müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarında AB'nin öncü bir rol oynayabilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun desteğini beklediğini söyledi.

Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması çabaları açısından bir "oyun değiştirici" olabileceğini ve ilgili tüm taraflar için karşılıklı yarar sağlayacak bir duruma yol açabilecek gerekli tüm araçları ve teşvikleri sağlayabileceğini belirtti.