Kıbrıslı Türkler tepki gösterdi, BM geri adım attı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 20:40

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 20:40

Türkiye’nin katkılarıyla yenilenen Taksim Sahası, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin kararı ile beton bariyer ve tellerle girişi engellenmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) devletin üst kademesinin, spor camiasının, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin ve yurttaşların verdiği tepkiler sonrası BM Barış Gücü görevlileri, sahaya erişimi engelleyen bariyerleri kaldırarak göstermelik bir tel taktı.

1930 yılından beridir Çetinkaya’nın kullanımında olan saha, geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yenilenerek açılmıştı.

BM: SAHAYA GİRİŞ İÇİN GEÇİŞ KAPILARI KULLANILABİLİR

BM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sahaya Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan basamaklardan inerek girmenin ara bölge statüsüne aykırı olduğu savunuldu. Sahaya giriş için geçiş kapılarının kullanılabileceğinin belirtildiği açıklamada, bu sayede sınır ihlallerinin önlendiği ve tampon bölge statüsünün korunmasının sağlandığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Çetinkaya TSK'ya 1958'den itibaren tahsis edilen Taksim Sahası, bu tarihten 2009'a kadar çeşitli gerekçelerle kapatıldı. Kulüp tarafından 2009'dan 2014'e kadar sadece antrenmanlar için faydalanılan saha, 2014 yılında ralli şampiyonası nedeniyle yıkıldı.

Bu ayın başında Türkiye'nin finans ve proje desteğiyle tekrar yapılan saha için bu hafta resmi açılış töreni gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.

BM Barış Gücü, KKTC topraklarından ulaşımı engellemek için Taksim Sahası ile surların arasına 17 Ocak'ta bariyerler yerleştirmişti.