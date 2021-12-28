Apple, New York’ta 12 mağaza kapattı

28 Aralık 2021 Salı, 09:24

ABD'de Omicron varyant vakalarının artmasıyla birlikte Apple, New York'taki 12 mağazasında iç alışverişe kapadı.

Apple tarafından yapılan açıklamada “Düzenli olarak koşulları izliyoruz ve hem sağlık önlemlerimizi hem de mağaza hizmetlerimizi müşterilerin ve çalışanların refahını desteklemek için ayarlayacağız” ifadelerine yer verildi.

Bir Apple sözcüsü, müşterilerin mağazalardan çevrimiçi sipariş alabileceklerini söyledi.