Apple, New York’ta 12 mağaza kapattı

Apple, ABD’de Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle New York’taki 12 mağazasını kapattı.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 09:24
Apple, New York’ta 12 mağaza kapattı
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ABD'de Omicron varyant vakalarının artmasıyla birlikte Apple, New York'taki 12 mağazasında iç alışverişe kapadı.

Apple tarafından yapılan açıklamada “Düzenli olarak koşulları izliyoruz ve hem sağlık önlemlerimizi hem de mağaza hizmetlerimizi müşterilerin ve çalışanların refahını desteklemek için ayarlayacağız” ifadelerine yer verildi.

Bir Apple sözcüsü, müşterilerin mağazalardan çevrimiçi sipariş alabileceklerini söyledi. 


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