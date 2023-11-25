Apple ürünlerindeki 'i' harfi ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 16:47

Güncelleme: 25.11.2023 - 16:47

Apple, marka teknoloji ürünleri ve akıllı telefonlar, piyasadaki en popüler cihazlardan olmalarına ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılmalarına rağmen, şirket tarafından üretilen iPhone, iPad, iWatch gibi ürünlerin başında yer alan 'i' harfinin ne anlama geldiği her zaman merak konusu olmuştur.

Oysa bu soruya cevabın, 1998 yılında bir konferansta, bizzat Apple şirketinin kurucusu merhum Steve Jobs tarafından verildiği ortaya çıktı ve 'i' harfinin bir değil, beş sözcüğü temsil ettiği açıklandı.

BEŞ KAVRAM

Bugüne dek en çok seslendirilen tahmin, 'i' harfinin İnterneti temsil ettiği yönündeydi. 'i' aynı zamanda, Türkçede birinci tekil şahıs zamiri olan 'ben' anlamına da gelmekteydi. Ürünlerdeki kişiselleştirme vurgusu düşünüldüğünde hiç de mantıksız değil.

Geçen yıl 100. yaşını kutlayan Amerikan Readers Digest dergisi, siber güvenlik ve gizlilik uzmanı Paul Bischoff'a dayandırdığı haberinde, Apple ürünlerindeki 'i' harfinin şu 5 kavramı kapsadığını öne sürdü:

"İnternet, individual (birey), instruct (yol gösterme), inform (bilgilendirme) ve inspire (ilham)..."

Jobs, bunu 1998 yılındaki bir konferansta dile getirmişti. Bischoff'a göre, bu sözler sunumun önemli bir parçası olsa da Jobs ayrıca 'i'nin "resmi bir anlamı olmadığını" söylemiş ve birinci tekil şahıs zamiri olan 'ben' anlamına gelebileceğini vurgulamıştı.