Arabulucular İsrail’e Sinwar’ın Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir anlaşma istediğini iletti

Yayınlanma: 11.08.2024 - 20:02

Güncelleme: 11.08.2024 - 20:04

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 310 gündür devam ederken, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da içeren bir ateşkes anlaşması için çabalar sürüyor.

Adı açıklanmayan bir kaynak, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların İsrailli yetkililere, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşması istediğini ilettiğini açıkladı.

Kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ise, "Netanyahu’nun ne istediğini kimse bilmiyor" ifadelerini kullanarak, ABD'li yetkililerin İsrailli yetkililere bölgesel bir savaştan kaçınmak için derhal bir anlaşmaya varılması gerektiğini söylediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar’ın başkenti Doha veya Mısır’ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısında bulunmuş, ateşkes anlaşmasının daha fazla geç kalınmadan uygulanmasını istemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in önümüzdeki hafta "ayrıntıları netleştirmek" ve çerçeve anlaşmasını uygulamaya koymak amacıyla görüşmelere katılmak üzere heyet göndereceği bildirilmişti.