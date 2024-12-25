Aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdü: 4 yaralı
İngiltere'nin başkenti Londra'da 31 yaşındaki bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Polis yetkilisi Stuart Cundy, olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı.
Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, saat 00.45 sıralarında kentin ünlü Shaftesbury Caddesi'nde bir kişinin aracını ters yönde ilerleyerek kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, olayda biri ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.
Polis yetkilisi Stuart Cundy, yaptığı açıklamada, aracın 31 yaşındaki sürücüsünün cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığını aktararak, "Polis memurları, olaya hızla karşılık vererek ve City of London polisiyle yakın çalışarak dakikalar içinde şoförü yakaladı." ifadesini kullandı.
Cundy, iddiaya göre şoförün aracını kaldırıma sürmeden önce bir gece kulübündeki arbedeye karıştığını kaydederek, "Olayın münferit bir eylem olduğu, terörle bağlantısı olmadığı da teyit edildi." dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- AKP’nin 2025 planı ne?
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!