Aralıksız yağmurdan sonra antik taş piramit çöktü

Meksika'nın Michoacán eyaletindeki Ihuatzio'da bulunan Michoacán Krallığı'na ait antik bir taş piramidin bir kısmı şiddetli yağmurun ardından çöktü.

Aralıksız yağmurdan sonra antik taş piramit çöktü
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:22

Meksika'nın Michoacán eyaletindeki Ihuatzio'da bulunan antik bir taş piramidin bir kısmı aralıksız yağan yağmurun ardından çöktü.

15 metre yüksekliğindeki piramit, antik Michoacán Krallığı'nın en iyi korunmuş anıtlarından biriydi. Başka bir piramit, bir kale kulesi ve bazı mezarlar içeren bir arkeolojik alanın parçasıydı.

Science Alert'in haberine göre, ilk olarak bin 100 yıl önce Nahuatl dilini konuşan yerli halk tarafından işgal edilen alan, daha sonra Azteklerin fethedemediği tek imparatorluk olan P'urhépechas halkının merkezi haline geldi.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) bir temsilci, piramitlerden yalnızca biri hasar görmüş olsa da, dış duvar, çekirdek ve istinat duvarı da dahil olmak üzere “basamaklı gövdelerinden” en az altısının şu anda bakımsız durumda olduğunu söyledi.

Meksika son iki yıldır, 30 yıldır gördüğü en kötü kuraklıkla boğuşuyor ve ülkedeki birkaç göl tamamen kurudu.


Etiketler: #Meksika #Piramit

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