Binlerce yıldır ormanın altında gizliydi: Meksika'da kayıp Maya Şehri ortaya çıkarıldı!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:24

Güncelleme: 07.11.2024 - 14:24

Meksika'nın Campeche dağlık ormanlık depolama alanlarında gizlenmiş antik Maya şehri Valeriana, modern teknoloji yöntemleri keşfedildi. LiDAR teknolojisi sayesinde yapılan taramalarda binlerce yapı ve geniş bir şehir ağı ortaya çıkarıldı.

LİDAR TEKNOLOJİSİ VE KEŞİF

LiDAR (ışık algılama ve uzaklık belirleme) teknolojisi, orman örtüsünü lazerlerle gösterirken yüzeydeki yapıları ortaya çıkardı. Bu keşifle birlikte Valeriana döneminde yanı sıra çevredeki kırsal yerleşimlerde toplam 6.764 yapı tespit edildi. Taramalar, Maya uygarlığının bu bölgede yoğun bir yerleşim ağı kurduğunu gösteriyor.

Araştırmanın baş yazarı Luke Auld-Thomas , “Sonuçlar şaşırtıcıydı; bir yandan beklediğimiz bulgular, bir yandan da hayal gücümüzün ayrıntılarını gördük” dedi. Auld-Thomas, bu yeni kayıtların, Maya Lowlands bölgesindeki arkeolojik araştırmalar için bir dönüm noktasında genişlediğini belirtti.

MAYA ŞEHİRLERİNİN KARMAŞIK YAPISI

Valeriana, diğer büyük Maya keşiflerinde olduğu gibi su rezervuarları, tapınak piramitleri, oyun alanları ve geniş kapsamlı olarak geliştirildi. Arkeologlar, Maya şehirlerinin genellikle birbirinden izole şehir-devletleri olarak düşündüğünü, ancak bu yeni keşiflerinn bu anlayışı değiştirdiğini vurguluyor. Lanskap arkeoloğu Carlos Morales-Aguilar, Maya şehirlerinin doğal uyumlarını muhafaza ettiklerini ve karmaşık su yönetemleriyle kurulumlarını geliştirdiklerini belirtti.

MAYA UYGARLIĞININ GENİŞ ŞEHİR AĞI

Yeni keşifler, Maya uygarlığının yalnızca bireysel şehirlerden oluşmadığını, aksine birbirine bağlı büyük bir şehir ve yerleşimin oluştuğunu ortaya koyuyor. Marcello Canuto , Maya şehirlerinin aslında çok daha geniş bir iletişim ve ticaret ağına sahip olduğunu söyledi.