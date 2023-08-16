Arap Bakanlar İrtibat Komitesi, Suriye yönetiminden mültecilerin dönüşü için işbirliği istedi

Yayınlanma: 16.08.2023 - 08:20

Güncelleme: 16.08.2023 - 08:20

“Suriye krizini” görüşmek üzere organize edilen toplantıya Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri bakanları ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt katıldı.

Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, Suriye halkı ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin etkilendiği mülteci krizinin çözülmesi gerektiği ifade edilerek, “mültecilerin geri dönüşünün sağlanması için Suriye hükümetinin mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler ile işbirliğini geliştirmesinin” önemine dikkat çekildi.

Görüşmede tarafların, “Suriye’deki gelişmeler, komiteye üye ülkelerin ve Şam yönetiminin krizin uluslararası hukuka uygun bir şekilde kapsamlı çözümü için komşu ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) ile iletişim kurması” gibi konuları ele aldığına işaret edilen bildirgede, çözüme yönelik yol alınabilmesi için pratik ve etkili adımların atılması gerektiği vurgulandı.

“Suriye krizine yönelik tek çözüm yolunun siyasi çözüm olduğunu” vurgulayan taraflar, Suriye’nin anayasal çalışmalara yeniden başlaması yönündeki arzularını dile getirdi.

Bildirgede, şu ifadeler yer aldı:

“Toplantı Suriye krizinin insani, güvenlik ve siyasi alanlardaki olumsuz yansımalarının çözümünde Arap liderlerinin rolünün güçlendirilmesi, Suriye’nin birliğinin korunması, terörden temizlenmesi ve Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşü için uygun şartların oluşturulması çerçevesinde organize edildi”

Taraflar, Arap Bakanlar İrtibat Komitesi’nin bir sonraki toplantısının da Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Bildirgede ayrıca, Suriye’nin anayasal çalışmalara yeniden başlamasına yönelik önümüzdeki dönemde Umman’ın başkenti Maskat’ta bir zirve düzenlenmesi talep edildi.