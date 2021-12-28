Arap medyası: 'Türk Lirası’ndaki değer kaybı Mısırlıları memnun ediyor'
Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler yıllar sonra normalleşme sürecine girerken Arap medyası, Türk Lirası'ndaki değer kaybının Mısırlıları memnun ettiğini yazdı.
Al-Monitor, Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik krizle ilgili dikkat çekici bir makale yayınladı.
Yazıda, Türkiye'nin son dönemin en çetin para kriziyle karşı karşıya kaldığı belirtilirken, Mısırlılar, son on yılda iki ülke arasında yaşanan krizlerim etkisiyle manzaranın tadını çıkardıkları belirtildi.
Mısırlıların Türkiye'nin döviz krizini yakından takip ettiği belirtilen haberde, Mısır'da Türk ulusal para biriminin döviz kurundaki keskin düşüşünden dolayı bir sevinç olduğu kaydedildi.
Yazıda ayrıca, bazı insanların ‘Lira Metre’ adı verilen saat başı TL’nin döviz karşısındaki değer kaybını gösteren uyarılar oluşturduğu aktarıldı.
Arap Çalışmaları ve Araştırma Merkezi adlı yerel düşünce kuruluşunda uluslararası ilişkiler araştırmacısı olan Mohamed Rabie Al-Monitor'a yaptığı açıklamada, "Mısırlılar, Türkiye'nin son on yılda Mısır'a yönelik olumsuz politikaları nedeniyle Türk parası krizine seviniyor" dedi.
"HÜKÜMET ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURABİLİR"
Analistler, ülkedeki para krizi tepkisinin, Mısırlıların hafızasının güçlü ve affetmez olduğunu kanıtladığını ve bunun Mısır hükümeti üzerinde baskı oluşturabileceğini de söyledi.
Rabie, "Sorun, Mısırlıların Türkiye ile Mısır'ın çıkarlarına zarar verecek bir duvarın onarılmasını kabul etmeyecek olmalarıdır. Uzlaşma yolunda ilerlemeye devam ederse hükümetin güvenilirliğini kaybedebileceğinden korkuyorum” dedi.
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