Araplar Suriye-Türkiye normalleşmesi ve şartları konusunda bölündü

Yayınlanma: 08.01.2023 - 18:11

Güncelleme: 08.01.2023 - 18:11

İngiltere merkezli Asharq Al-Awsat gazetesi, Türkiye ile Suriye arasında Rusya’nın arabuluculuğunda bir normalleşme görüşmesi gerçekleşeceğini öne sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Suriye-Türkiye normalleşmesine bakanlık düzeyinde katılmaya çalıştığını iddia etti.

Asharq Al-Awsat, "BAE, Rusya’nın Suriye-Türkiye normalleşmesindeki rolüne üst düzeyde katılmak istemesi, normalleşme konusunda Araplar arasında bir bölünme olduğuna işaret ediyor" ifadesinde bulundu.

Asharq Al-Awsat, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla önümüzdeki Çarşamba günü Moskova'da bir araya gelecekler. BAE ise Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in katılımıyla dörtlü bir görüşme olması için çalışıyor" dedi.

Dışişleri bakanlarının dörtlü görüşmesinin esasen, Putin-Erdoğan-Esad üçlüsünü Moskova'da bir araya getirmek için olduğunu öne sürdü.

Moskova’da, bu zirvenin gerçekleşmesi halinde BAE'nin de bakanlık düzeyinde katılım sağlayacağı belirtildi.

Asharq Al-Awsat'a konuşan Batılı bir diplomat, Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye ile YPG arasında arabuluculuk çabaları çerçevesinde ABD'li üst düzey bir yetkilinin önümüzdeki saatlerde Ankara’yı ziyaret edeceğini söyledi.